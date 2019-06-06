Чт, 6.06.2019
Если мэра интересует имидж Таллинна, он мог бы спросить себя, какое мы произведем впечатление, если похерим эту возможность. Юхан Рауд
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Троих полицейских подозревают в убийстве россиянки. Ее тело они спрятали в трубе

Троих полицейских подозревают в убийстве россиянки. Ее тело они спрятали в трубе

Фото иллюстративное. Полиция РФ.

ФОТО: Sputnik/Scanpix

В Калмыкии, Россия, двоих полицейских задержали по подозрению в убийстве жительницы города Элиста, третий их сообщник – тоже полицейский – объявлен в розыск, сообщает Следственный комитет РФ.

 

По версии следствия, вечером 30 мая этого года между женщиной и полицейским произошел конфликт, в ходе которого он задушил потерпевшую. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник вызвал на подмогу еще двух своих коллег, после чего подозреваемые вывезли тело женщины и оставили его в бетонированной трубе возле села Кегульта в 70 километрах от Элисты.

О пропаже женщины сообщил ее родственник на следующий день. Вскоре полиция задержала двух подозреваемых, третий объявлен в розыск. 

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ