Троих полицейских подозревают в убийстве россиянки. Ее тело они спрятали в трубе

В Калмыкии, Россия, двоих полицейских задержали по подозрению в убийстве жительницы города Элиста, третий их сообщник – тоже полицейский – объявлен в розыск, сообщает Следственный комитет РФ.
По версии следствия, вечером 30 мая этого года между женщиной и полицейским произошел конфликт, в ходе которого он задушил потерпевшую. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник вызвал на подмогу еще двух своих коллег, после чего подозреваемые вывезли тело женщины и оставили его в бетонированной трубе возле села Кегульта в 70 километрах от Элисты.
О пропаже женщины сообщил ее родственник на следующий день. Вскоре полиция задержала двух подозреваемых, третий объявлен в розыск.