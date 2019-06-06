Троих полицейских подозревают в убийстве россиянки. Ее тело они спрятали в трубе

По версии следствия, вечером 30 мая этого года между женщиной и полицейским произошел конфликт, в ходе которого он задушил потерпевшую. Чтобы скрыть преступление, злоумышленник вызвал на подмогу еще двух своих коллег, после чего подозреваемые вывезли тело женщины и оставили его в бетонированной трубе возле села Кегульта в 70 километрах от Элисты.