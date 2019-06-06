Смертельная трагедия ничему не научила? Жители Таллинна продолжают подвергать себя опасности

Но как можно увидеть по фотографиям, большинство велосипедистов и сейчас при пересечении железной дороги в опасном месте не слезают с велосипедов.

Люди продолжают пересекать переезд на велосипедах, несмотря на предупреждения об опасности. ФОТО: Eero Vabamägi / Postimees

Железнодорожный переход Веэренни вновь привлек внимание общественности 21 мая, когда там насмерть был сбит актер и журналист Юри Аарма. Он пересекал железнодорожный переезд на велосипеде.