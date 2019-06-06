Смертельная трагедия ничему не научила? Жители Таллинна продолжают подвергать себя опасности
Сегодня рабочие установили на печально известном железнодорожном переезде Веэренни дополнительные ограждения, сообщает Postimees.
Но как можно увидеть по фотографиям, большинство велосипедистов и сейчас при пересечении железной дороги в опасном месте не слезают с велосипедов.
Железнодорожный переход Веэренни вновь привлек внимание общественности 21 мая, когда там насмерть был сбит актер и журналист Юри Аарма. Он пересекал железнодорожный переезд на велосипеде.
Переезд раньше был предназначен для автомобилей, а когда был готов перекресток Юлемисте, переход закрыли для машин и теперь он предназначен для пешеходов и велосипедистов.