Стало известно, что является главной угрозой для жителей Эстонии

Как показали результаты проводившегося по заказу Министерства обороны исследования, более половины респондентов считают реализацию пяти угрожающих эстонскому государству опасностей в ближайшие годы крайне или достаточно вероятной.

С каждым годом все более вероятными считают организованные атаки на инфосистемы (кибератаки), их считают крайне или достаточно вероятными 75 процентов респондентов. В октябре прошлого года таких респондентов было 67 процентов.

На втором месте распространение фейковых новостей, которое считает крайне или достаточно вероятным 71 процент респондентов (в октябре прошлого года так считали 65 процентов). На третьем месте (62 процента, в октябре прошлого года 58 процентов) вмешательство иностранного государства, чтобы повлиять в своих интересах на политику или экономику Эстонии.

На четвертом месте распространение языка вражды (55 процентов, в октябре 45 процентов), а на пятом обширное загрязнение моря (54 процента, в октябре 53 процента). 43 процента респондентов также считают вероятным обширное загрязнение природной среды.

Остальные риски крайне или достаточно вероятными считают 30 процентов респондентов и менее.

Респонденты сочли наименее вероятным масштабное или ограниченного масштаба военное нападение на Эстонию — его считает крайне или достаточно вероятным всего одна пятая респондентов.

Эстоноязычные респонденты считают большинство угроз более вероятными, чем русскоязычные.

Респонденты одинаково оценивали вероятность экологических рисков (обширное загрязнение моря или загрязнение природной среды), нападения на эстонских граждан за границей, экономического краха государства и массовых уличных беспорядков.

Если кибератаки считают угрозой 81 процент эстоноязычных респондентов, а распространение языка вражды — 63 процента, то среди русскоязычных респондентов эти показатели составили 61 и 43 процента соответственно.