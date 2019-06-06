Нужна ваша помощь: в Таллинне бесследно пропала туристка

Полиция просит помощи в выяснении местонахождения туристки по имени Барина, которая сегодня вечером пропала в Таллинне возле церкви на улице Лаборатоориуми.
Только что полиции сообщили, что несколько часов назад в Таллинне возле церкви на улице Лаборатоориуми пропала женщина в возрасте примерно 90 лет, она из Словакии и приехала в столицу Эстонии с туристической группой. Она в какой-то момент отошла от своих спутников и не вернулась к автобусу. У нее с собой мобильный телефон, но в течение последних часов она не отвечает на звонки.
Пожилая женщина не знает города и самостоятельно где-то гулять не может. По словам ее спутников, она в основном говорит на родном языке и немного владеет русским.
Информация о потерявшейся женщине передана всем местным патрулям, также были проверены больницы, но пропавшая пока не найдена.
На ней голубая блузка, серые брюки, с собой есть рюкзак.
Если кто-то заметил бесцельно бродящую по городу или сидящую на скамейке изображенную на снимке женщину, полиция просит немедленно позвонить по номеру 112.