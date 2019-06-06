Нужна ваша помощь: в Таллинне бесследно пропала туристка

Только что полиции сообщили, что несколько часов назад в Таллинне возле церкви на улице Лаборатоориуми пропала женщина в возрасте примерно 90 лет, она из Словакии и приехала в столицу Эстонии с туристической группой. Она в какой-то момент отошла от своих спутников и не вернулась к автобусу. У нее с собой мобильный телефон, но в течение последних часов она не отвечает на звонки.