Пт, 7.06.2019
"Предполагать, что женщины в первую очередь заинтересованы в сексуальной свободе — это несколько нереалистично". Екатерина Шульман

Пропавшая в Таллинне туристка нашлась

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Пропавшая Барина.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция обратилась за помощью в выяснении местонахождения туристки по имени Барина, которая в четверг вечером пропала в Таллинне возле церкви на улице Лаборатоориуми.

Поздно вечером в четверг полиция сообщила, 90-летняя туристка Барина из Словакии, пропавшая в четверг на улице Лаборатоориуми в Таллинне, нашлась, и с ней все в порядке.

«Несколько минут назад глава туристической группы сообщил, что Барина найдена и с ней все в порядке. Как выяснилось, женщина, расставшись со спутниками, самостоятельно села на поезд в Нарву и уехала на нем в пункт назначения. Дело в том, что вся компания туристов и планировала к сегодняшнему вечеру прибыть в Нарву, чтобы рано утром продолжить оттуда путь на родину», - сообщила полиция.

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