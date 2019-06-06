Пропавшая в Таллинне туристка нашлась

Поздно вечером в четверг полиция сообщила, 90-летняя туристка Барина из Словакии, пропавшая в четверг на улице Лаборатоориуми в Таллинне, нашлась, и с ней все в порядке.

«Несколько минут назад глава туристической группы сообщил, что Барина найдена и с ней все в порядке. Как выяснилось, женщина, расставшись со спутниками, самостоятельно села на поезд в Нарву и уехала на нем в пункт назначения. Дело в том, что вся компания туристов и планировала к сегодняшнему вечеру прибыть в Нарву, чтобы рано утром продолжить оттуда путь на родину», - сообщила полиция.