Папа римский изменил текст молитвы «Отче наш»

Как писала французская газета Le Figaro, старая формулировка заставляла целые поколения верующих думать, что Бог каким-то образом может приготовить для них ловушку, подвергнуть их искушению. "Нынешняя фраза предполагает, что Бог не хочет соблазнить человека, ведь Бог хочет, чтобы человек был свободным", - пояснял епископ Гренобля монсеньор Гай де Кермель.

Понтифик выступал с призывом изменить текст молитвы еще осенью 2017 года.

"Бог, который вводит нас во искушение, - это плохой перевод. Французы тоже поменяли текст на перевод, в котором говорится: "не позволь мне впасть во искушение". Это я впадаю во искушение, а не Он меня бросает во искушение, чтобы потом посмотреть, как я упал, Отец этого не делает, Отец помогает сразу же подняться", - говорил Папа римский.

Новый текст молитвы содержится в третьем издании книги "Миссал", которая определяет порядок проведения мессы. Ранее понтифик утвердил выпуск книги. Новую версию издания начнут использовать до конца года.

В свою очередь, священнослужители Русской православной церкви рассказали РИА "Новости", что не будут менять текст молитвы.

Член Синодальной библейско-богословской комиссии РПЦ протоиерей Андрей Новиков отметил, что в действующей версии молитвы нет никаких неточностей.

Настоятель Татьянинского храма при МГУ протоиерей Владимир Вигилянский рассказал, что текст православного богослужения правят на протяжении всех веков, а смысл молитвы не меняется.

"Отче наш" - молитва, которую, по свидетельству евангелистов Матфея и Луки, Иисус Христос дал своим ученикам в ответ на просьбу научить их молиться. Христос говорил с апостолами на галилейском диалекте арамейского языка. На языке оригинала текст этой молитвы не сохранился. Самые ранние из известных текстов "Отче наш" записаны на древнегреческом диалекте койне, при этом тексты содержат некоторые разночтения.

Русская православная церковь придерживается версии, которая содержится в синодальном переводе Библии, выполненном в XIX веке при участии святителя Филарета (Дроздова). В этом переводе в господней молитве говорится "и не введи нас во искушение".

В то же время новый русский перевод, выполненный Международным Библейским Обществом (последняя редакция от 2010 года) предлагает читать "Отче наш" так: "и не дай мне поддаться искушению". Перевод, который поддерживают некоторые из российских протестантских деноминаций, предлагает читать эту фразу так: "и не дай нам впасть во искушение". Однако в переводе Российского библейского общества 2001 года говорится: "не подвергай нас испытанию".