Чт, 6.06.2019
В какой-то момент нужно будет держать людей на зарплате, но реально они свою повседневную работу выполнять не будут. Юри Ратас

Непутевые воры пытались взломать банкомат и запаяли его

ФОТО: Facebook

В американском штате Флорида два грабителя попытались взломать банкомат паяльной лампой. Об этом полиция округа Окалуса сообщила в официальной группе в Facebook.

Инцидент произошел в пятницу, 31 мая, на острове Окалуса, передает Lenta.ru. По информации ведомства, один из правонарушителей держал в руках лом и высматривал полицейских, пока его подельник пытался вскрыть банкомат при помощи паяльной лампы.

В результате непутевые воры потерпели фиаско. Вместо того чтобы открыть доступ к деньгам, бандиты наглухо запаяли металлические детали и ушли ни с чем.

Полицейские начали расследование и ведут поиски грабителей.

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