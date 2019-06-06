Непутевые воры пытались взломать банкомат и запаяли его

Инцидент произошел в пятницу, 31 мая, на острове Окалуса, передает Lenta.ru. По информации ведомства, один из правонарушителей держал в руках лом и высматривал полицейских, пока его подельник пытался вскрыть банкомат при помощи паяльной лампы.