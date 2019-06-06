«Реаниматор Рэмбо». Медбрат из Германии осужден за 85 убийств
Немецкий медбрат Нильс Хёгель приговорен к пожизненному заключению за убийство 85 пациентов в двух больницах на севере Германии.
Судья Себастьян Бюрман в ходе заседания назвал преступления Хёгеля непостижимыми.
Согласно материалам следствия, в период с 1999 по 2005 год Хёгель вводил своим пациентам смертельные дозы сердечных препаратов.
Бывший санитар уже отбывает пожизненный срок за два убийства. Он считается самым кровавым убийцей в современной истории Германии.
Следователи считают, что Хёгель сначала травил своих пациентов, а затем пытался их вылечить и тем самым впечатлить своих коллег.
Один из коллег медбрата рассказал немецкой газете Bild, что у Хёгеля было прозвище "Реаниматор Рэмбо", поскольку он всегда рвался первым реанимировать пациента.
В последний день судебного процесса 42-летний Хёгель попросил прощения у родственников своих жертв за "ужасные действия".
"Я хотел бы принести искренние извинения за все, что я причинил вам в течение этих лет", - сказал он.
Долгое расследование
Хёгеля обвинили в убийстве ста пациентов в немецких городах Дельменхорст и Ольденбург. Полиция считает, что, возможно, число его жертв значительно выше, однако многие из умерших были кремированы, и это уничтожило все возможные улики.
Как сообщают немецкие СМИ, сам Хёгель признался в 55 убийствах, тем не менее суд в Ольденбурге признал его виновным в 85 убийствах.
Корреспондент Би-би-си в Берлине Дженни Хилл отмечает, что дело Хёгеля потрясло Германию.
Немцы были поражены тем, что персонал двух больниц, как было заявлено в суде, не обращал внимания на необычно высокий уровень смертности среди пациентов.
Череда убийств завершилась в 2005 году, когда в больнице Дельменхорста Хёгеля поймали на том, что он ввел пациенту не предназначенный ему препарат.
В 2008 году медработника приговорили к семи годам тюрьмы за покушение на убийство, однако родственники других предполагаемых жертв потребовали продолжить расследование.
По итогам второго судебного процесса в 2015 году бывший санитар был приговорен к пожизненному сроку за два убийства и два покушения на убийство.
Тогда Хёгель признался психотерапевту, что убил 30 человек.
Расследование было продолжено, специалисты эксгумировали 130 тел пациентов в поисках следов медикаментов, которые могли вызвать остановку сердца.
Также были изучены записи в больницах, где он работал.
Данные больницы в Ольденбурге свидетельствовали, что количество смертей и случаев применения реанимации удваивалось во время смен Хёгеля, пишут немецкие СМИ.