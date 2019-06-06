Пт, 7.06.2019
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  • В восточной Эстонии планируется построить дома для детей, подвергшихся сексуальному насилию

В восточной Эстонии планируется построить дома для детей, подвергшихся сексуальному насилию

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Ребенок. Иллюстративное фото.

ФОТО: Volodymyr Melnyk / PantherMedia / Scanpix

Министерство социальных дел запрашивает из госбюджета деньги на строительство в восточной Эстонии домов для детей, подвергшихся сексуальному насилию. 

В Эстонии есть два дома, которые предлагают услуги по уходу за детьми, подвергшихся сексуальному насилию - в Таллинне и в Тарту, сообщает Rus.ERR.

По словам руководителя службы домов для детей Департамента социального страхования Анны Франк-Вирон, в прошлом году самому младшему ребенку, подвергшемуся сексуальному насилию, было меньше года.

Поскольку подвергшийся насилию ребенок для выяснения разных обстоятельств не должен переезжать из одного конца Эстонии в другой, то такие услуги должны предоставлять и дома для детей в Восточной и Западной Эстонии. 

План действий правительства предусматривает, что дома для детей в Западной и Восточной Эстонии будут готовы к 2022 году.

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