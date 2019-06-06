В восточной Эстонии планируется построить дома для детей, подвергшихся сексуальному насилию

В Эстонии есть два дома, которые предлагают услуги по уходу за детьми, подвергшихся сексуальному насилию - в Таллинне и в Тарту, сообщает Rus.ERR.

По словам руководителя службы домов для детей Департамента социального страхования Анны Франк-Вирон, в прошлом году самому младшему ребенку, подвергшемуся сексуальному насилию, было меньше года.

Поскольку подвергшийся насилию ребенок для выяснения разных обстоятельств не должен переезжать из одного конца Эстонии в другой, то такие услуги должны предоставлять и дома для детей в Восточной и Западной Эстонии.