Продажи новых легковых автомобилей выросли почти на 10 процентов

В мае в Эстонии продали 2801 новый легковой автомобиль, на 9,1 процента больше, чем в мае прошлого года.
За пять месяцев этого года в Эстонии продали 11 509 новых автомобилей, всего на 1 процент меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщил Союз предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL).
Популярным сегментом остаются внедорожники среднего класса (27,3 процента в мае), за ними следуют средние автомобили меньшего размера (25,6 процента). Продали 275 гибридных автомобилей и один электромобиль.
Среди марок лидирует по-прежнему Toyota (501 автомобиль), за ней следуют Škoda (337) и Peugeot (274). Самые популярные модели — Toyota RAV4 (185) и Toyota Corolla (149), на третьем месте Peugeot 3008 (146).
На рынке коммерческих автомобилей в мае произошел 5,2-процентный спад, их продажи упали и по итогам пяти месяцев. Самой популярной маркой была Scania (124), благодаря продажам в сегментах автобусов и грузовиков. За ней следовали лидеры в сегменте фургонов Peugeot (90) и Citroen (77).