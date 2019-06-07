Продажи новых легковых автомобилей выросли почти на 10 процентов

За пять месяцев этого года в Эстонии продали 11 509 новых автомобилей, всего на 1 процент меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщил Союз предприятий по продаже и обслуживанию автомобилей (AMTEL).

Популярным сегментом остаются внедорожники среднего класса (27,3 процента в мае), за ними следуют средние автомобили меньшего размера (25,6 процента). Продали 275 гибридных автомобилей и один электромобиль.

Среди марок лидирует по-прежнему Toyota (501 автомобиль), за ней следуют Škoda (337) и Peugeot (274). Самые популярные модели — Toyota RAV4 (185) и Toyota Corolla (149), на третьем месте Peugeot 3008 (146).