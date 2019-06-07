Голландия победила Англию и сыграет с Португалией в финале Лиги наций

Сборная Голландии в полуфинале разобралась с Англией в дополнительное время, 3:1. Счет с пенальти на 32-й минуте открыл игрок сборной Англии Маркус Рэшфорд, а Голландия отыгралась за 17 минут до конца встречи после удара Де Лигта. В овертайме Голландии сначала повезло: н 97-й минуте Уокер срезал мяч в собственные ворота, а на 114-й минуте победу "оранжевых" закрепил бывший игрок московского "Спартака", Куинси Промес, 3:1.