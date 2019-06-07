Исторический день: Эстония стала членом Совета безопасности ООН

Во время первого тура непостоянными членами СБ ООН на период 2020-2021 были избраны Нигер (191 голос) и Тунис (191 голос) из Африки, Вьетнам (192 голоса) из Азиатско-Тихоокеанского региона и Сент-Винсент и Гренадины (181 голос) из региона Латинской Америки и Карибского моря.

В первом туре Эстония получила 111 голосов, Румыния - 78 голосов. Грузия и Латвия получили по одному голосу, в связи с этим в зале раздался смех.

Во время второго тура голосования Эстония (132 голоса) была выбрана новым членом Совета безопасности ООН из Восточной Европы. Наш конкурент из Восточной Европы Румыния набрала 58 голосов. Проголосовали 190 государств. Минимум необходимо было набрать 127 голосов.

Правительство республики приняло решение баллотироваться в непостоянные члены ООН еще в 2005 году и для достижения этой цели проделало большую работу по ознакомлению свое позиции и внешнеполитической точке зрения, отметили в пресс-службе.

"Членство в Совете безопасности ООН даст нам возможность участвовать в принятии решений и в деятельности, которые будут способствовать увеличению известности Эстонии в мире и оказывать региональное влияние", - заявил ранее министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

О возможности Эстонии стать непостоянным членом Совета безопасности ООН говорила, в частности, Кальюлайд в ходе апрельского рабочего визита в Москву и на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

В Совет безопасности входят пять постоянных и десять избираемых непостоянных членов.

На генеральной ассамблее ООН в пятницу закрытым голосованием избрали пять непостоянных членов на 2020-2021 годы из четырех региональных групп: два государства из Африки, одно из Азиатско-атлантического региона, одно из Латинской Америки государств Карибского моря и одно из Восточной Европы.

ФОТО: Pm

Чтобы получить статус непостоянного члена Совета Безопасности ООН, страна-кандидат должна набрать не менее двух третей или 129 голосов из 193. Эстония является кандидатом в группе государств Восточной Европы вместе с Румынией.

Совет Безопасности ООН состоит из пяти постоянных членов (Китай, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Франция) и десяти непостоянных, избираемых сроком на два года.

Более 60 государств - членов Организации Объединенных Наций никогда не были членами Совета.