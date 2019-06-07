Исторический день: сегодня Эстония может стать членом Совета безопасности ООН

Правительство республики приняло решение баллотироваться в непостоянные члены ООН еще в 2005 году и для достижения этой цели проделало большую работу по ознакомлению свое позиции и внешнеполитической точке зрения, отметили в пресс-службе.

"В случае успеха непостоянное членство в Совете безопасности ООН даст нам возможность участвовать в принятии решений и в деятельности, которые будут способствовать увеличению известности Эстонии в мире и оказывать региональное влияние", - заявил министр иностранных дел Урмас Рейнсалу.

О возможности Эстонии стать непостоянным членом Совета безопасности ООН говорила, в частности, Кальюлайд в ходе апрельского рабочего визита в Москву и на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

В Совет безопасности входят пять постоянных и десять избираемых непостоянных членов.

На генеральной ассамблее ООН в пятницу закрытым голосованием предстоит избрать пять непостоянных членов на 2020-2021 годы из четырех региональных групп: два государства из Африки, одно из Азиатско-атлантического региона, одно из Латинской Америки государств Карибского моря и одно из Восточной Европы.

ФОТО: Pm

Чтобы получить статус непостоянного члена Совета Безопасности ООН, страна-кандидат должна набрать не менее двух третей или 129 голосов из 193. Эстония является кандидатом в группе государств Восточной Европы вместе с Румынией.

Совет Безопасности ООН состоит из пяти постоянных членов (Китай, Российская Федерация, Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, Соединенные Штаты Америки и Франция) и десяти непостоянных, избираемых сроком на два года.

Более 60 государств - членов Организации Объединенных Наций никогда не были членами Совета.