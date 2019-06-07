Суд запретил публиковать показания свидетелей по делу о коррупции в Таллиннском порту

По поводу этой поправки не было никакой дискуссии ни в парламенте, ни в обществе, поскольку, по всей видимости, под этим углом никто не оценил ее последствия, пишет rus.err.ee.

Суд запретил публиковать в прессе показания свидетелей по делу о коррупции в Таллиннском порту до окончания следствия в интересах правосудия. Присутствующим на заседании суда также запрещено вести аудио- и видеозапись при помощи электронных устройств.

При этом присутствующим на заседании разрешается делать письменные заметки. Нарушение судебного запрета наказуемо в уголовном порядке денежным штрафом или лишением свободы на срок до одного года.