Суд запретил публиковать показания свидетелей по делу о коррупции в Таллиннском порту

Харьюский уездный суд запретил освещать в прессе показания свидетелей по делу о коррупции в Таллиннском порту, сославшись на внесенную Рийгикогу поправку в законопроект о предотвращении нечестной конкуренции и защите коммерческой тайны, на юридические последствия принятия которой сначала не обратили внимания.
По поводу этой поправки не было никакой дискуссии ни в парламенте, ни в обществе, поскольку, по всей видимости, под этим углом никто не оценил ее последствия, пишет rus.err.ee.
Суд запретил публиковать в прессе показания свидетелей по делу о коррупции в Таллиннском порту до окончания следствия в интересах правосудия. Присутствующим на заседании суда также запрещено вести аудио- и видеозапись при помощи электронных устройств.
При этом присутствующим на заседании разрешается делать письменные заметки. Нарушение судебного запрета наказуемо в уголовном порядке денежным штрафом или лишением свободы на срок до одного года.
Главными фигурантами дела являются бывший руководитель Таллиннского порта Айн Кальюранд и бывший член правления предприятия Аллан Кийль, которые обвиняются в получении взяток на общую сумму 4 млн евро, в том числе 3 млн евро в рамках тендера по заказу паромов для обслуживания сообщения с островами.