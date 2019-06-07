Фуркад снова готов бороться за чемпионский титул

На этой неделе французская команда проводит первый полноценный тренировочный сбор в Ла-Фекла.

«Мы возвращаемся после индивидуальной работы в мае. Иногда мы пересекались с некоторыми спортсменами, но группа никогда не была полной. В Савойе к нам присоединятся девушки. Мы начинаем подготовку.

В этом году я смогу уделить больше времени дисциплине. Я уже лучше знаю спортсменов и персонал, особенно Патрика Фавра, тренера по стрельбе. Мы должны извлечь уроки из всего, чтобы продолжить работу, которую начали в прошлом году. Не будет больших изменений, но будет больше последовательной работы.

У нас будут некоторые адаптации к различным программам. Упражнения для развития мускулатуры, основная часть изменений была сделана в прошлом году. Начиная с этой осени, мы будем искать высотные места для сборов с учетом чемпионата мира, который пройдет в Антхольце на высоте около 1600 метров. Это будет самое большое изменение.

В целом, все находятся в нормальной форме. Одни катались на лыжах в апреле, другие – нет. Были разные схемы», – сказал Виттоз.

Также французский тренер рассказал о ситуации с Мартеном Фуркадом, который досрочно завершил сезон после чемпионата мира.

«После чемпионата мира была идея, что он возьмет паузу и постепенно начнет возвращаться к тренировкам с 15 мая. Мы остались в стороне, чтобы он мог отдохнуть. Теперь мы снова вернемся к тому, что умеем делать», – отметил Виттоз.