Лондон посоветовал России изменить свое поведение

Отношения Великобритании с Россией могут улучшиться лишь в том случае, если Москва изменит свое поведение. Об этом в четверг, 6 июня, заявила представительница аппарата премьер-министра Великобритании Терезы Мэй в ответ на высказанные президентом России Владимиром Путиным пожелания об улучшении двусторонних отношений после того, как Терезу Мэй сменит на посту премьера новый политик.
Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств, в частности, выразил надежду на то, что новый премьер-министр Великобритании будет стремиться к улучшению двусторонних отношений с Москвой, сильно подорванных в прошлом году после отравления в английском Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери, пишет DW.com.
Забыть про Скрипаля
"Надо, в конце концов, перевернуть эту страницу, связанную со шпионами, покушениями. Не мы же шпионили против вас по поводу этого фигуранта, которого якобы пытались в Солсбери отравить. Это же ваш агент, а не наш. Значит, вы против нас шпионили", - сказал Путин, добавив, что все это необходимо забыть.
В ответ представительница Терезы Мэй заявила: "Мы дали ясно понять, что линия России на агрессию и дестабилизирующее поведение подрывает ее заверения в том, что она является ответственным международным партнером. Мы будем продолжать сотрудничать с Россией по вопросам международной безопасности, поскольку это в национальных интересах Соединенного Королевства. Однако премьер-министр уже много раз давала ясно понять, что иные отношения с Россией возможны лишь в том случае, если она изменит свое поведение".