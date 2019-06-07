Лондон посоветовал России изменить свое поведение

Путин на встрече с руководителями международных информационных агентств, в частности, выразил надежду на то, что новый премьер-министр Великобритании будет стремиться к улучшению двусторонних отношений с Москвой, сильно подорванных в прошлом году после отравления в английском Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери, пишет DW.com.

Забыть про Скрипаля

"Надо, в конце концов, перевернуть эту страницу, связанную со шпионами, покушениями. Не мы же шпионили против вас по поводу этого фигуранта, которого якобы пытались в Солсбери отравить. Это же ваш агент, а не наш. Значит, вы против нас шпионили", - сказал Путин, добавив, что все это необходимо забыть.