В пятницу Таллинн посещает до 7800 круизных туристов

В 8 часов в Таллинне ошвартовалось вмещающее до 3600 пассажиров круизное судно Regal Princess, которое покинет столицу в 17 часов. В 9 часов в порту Ванасадам ошвартовалось вмещающее до 1100 пассажиров Aidacara, которое также покинет порт в 17 часов.

С 10 до 18 часов в Таллинне будет находиться Celebrity Silhouette, вмещающее до 2800 пассажиров. В 12.30 в Таллинн прибудет вмещающее до 300 пассажиров Hamburg, которое покинет порт в 17.30.

В общей сложности Таллинн в течение этого сезона круизные суда посетят 339 раз, круизными судами прибудет всего почти 600 000 круизных туристов. Круизный сезон открылся 27 апреля и завершится 19 октября.