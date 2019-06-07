Растет как на дрожжах: за месяц цена квадратного метра квартиры в Таллинне значительно выросла

По словам руководителя 1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, на стоимость недвижимости и структуру сделок явно влияют рост экономики и высокий уровень занятости населения.

«У эстонцев все хорошо, и, если есть деньги, они покупают в основном новые квартиры. Доля новых квартир в общем числе сделок в настоящее время высока - 30 процентов, что увеличивает среднюю цену в статистических данных. Более высокая средняя цена не означает, что за каждую квартиру в Таллинне можно требовать больше денег», - объяснил Вахтер.

Более высокая средняя цена не означает, что за каждую квартиру в Таллинне можно требовать больше денег.

«В среднем, выставленные на продажу новые квартиры намного больше и дороже, чем старые. Если старая квартира площадью 50 квадратных метров стоит менее 100 000 евро, то новая квартира на 25 квадратных метров больше и более чем на 50 000 евро дороже», - сказал Вахтер.

В мае в Таллинне было совершено 1368 сделок купли-продажи недвижимости. Общая стоимость сделок с недвижимостью составила 156,2 миллиона евро, что почти на 23 процента больше, чем в прошлом месяце, и на шесть процентов больше, чем в мае прошлого года.

В мае в Таллинне было продано 826 квартир, что на 70 больше, чем в апреле. В прошлом месяце самая дорогая квартира была продана за полмиллиона, а самая дешевая - за 5000 евро.

В мае в Таллинне было продано 37 застроенных жильем земельных участков, что на 14 больше, чем в предыдущем месяце, из них самый дорогой был продан за 5,6 миллиона евро, а самый дешевый - за 1000 евро.