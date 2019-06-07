«Челси» согласился продать Азара в «Реал» за рекордную для клуба сумму

Клубы согласовали трансфер 28-летнего хавбека за 130 миллионов фунтов, включая бонусы. Лондонцы согласились отпустить игрока за эту сумму.

Переговоры продолжались всю неделю, и стороны в итоге пришли к соглашению. Бельгийцу осталось подписать контракт с мадридской командой.

«Реал» изначально не планировал платить за Азара более 88 миллионов фунтов.

По данным The Telegraph, изначальная сумма трансфера действительно составит 88 миллионов, однако условия для получения бонусов, прописанные в договоре между клубами, очень легкие для достижения.