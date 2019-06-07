Бутылки из-под крепкого алкоголя скоро могут стать залоговой тарой

«В прошлом году [поправки в] Закон о таре и Закон об акцизе на тару, которые предусматривали возможность добровольного присоединения производителей крепкого алкоголя к системе залоговой тары, хотели рассмотреть вместе с [поправками] в Закон об отходах, но эту идею очень сильно притормозили. Однако теперь, исходя из требований евродирективы, поправки во все эти законы будут внесены по отдельности. В законопроекте о [поправках] в Закон о таре это положение опять присутствует, но его принятие зависит от плана работы Рийгикогу», - сказал Карба, добавив, что, скорее всего, он включен в план работы парламента на этот год