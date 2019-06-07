Потребительские цены в мае ощутимо выросли

По сравнению с маем 2018 года товары подорожали на 2,3 процента, а услуги на 4,7 процента. Административно регулируемые цены на товары и услуги поднялись за год на 4,1 процента, а нерегулируемые на 2,9 процента.

По сравнению с маем 2018 года на индекс более всего повлияли цены на жилье, составившие более четверти совокупного роста. На 70 процентов они состоят из электричества, теплоэнергии и отопления — доставленное в дома электричество подорожало на 6,3 процента, а твердое топливо на 14,2 процента.

Около четверти совокупного роста составили продукты питания и безалкогольные напитки, более 80 процентов которых составили подорожавшие за год на 32 процента овощи.

По сравнению с маем 2018 года бензин подорожал на 4,4 процента, а дизельное топливо на 6,8 процента. За этот же период из продуктов питания более всего подорожали свежие овощи (на 53 процента) и картофель (на 46 процентов), а подешевели свежие фрукты и яйца (на 11 процентов).