Организация «Европейский центр изучения наркотиков и зависимости», больше 20 лет изучающая структуру производства и потребления наркотиков в ЕС, опубликовала ежегодный доклад о том, откуда наркотики появляются в Европе и кто их потребляет. Авторы документа приходят к выводу, что потребление тяжелых, вызывающих быструю зависимость наркотиков, стабилизируется, а самая большая опасность - «уберизация» кокаина для его потребителей.
Как наркотики попадают в Европу
В докладе несколько раз говорится, что наркотические вещества в Европу все меньше завозятся и все больше производятся внутри стран Европейского Союза. Это не касается героина, который несколькими путями попадает в ЕС из Афганистана и нескольких азиатских стран и кокаина из Южной Америки. Крупнейшим пунктом, через который в Европу попадают наркотики, исследователи считают порт в Роттердаме (Нидерланды).
Другие виды наркотиков Европа все больше производит сама. Например, большинство лабораторий, где производился МДМА и близкие к нему аналоги, располагались в Нидерландах и Бельгии (в отчете речь только о тех, которые нашла и закрыла полиция). Изъято 6,6 миллиона таблеток.
264 из почти трехсот лабораторий, где делали метамфетамин, были в Чехии. Общий объем изъятого вещества - почти 6,5 тонн.
Марихуана еще поступает в Европу, например, из Марокко, говорят авторы доклада, но все чаще и чаще ее выращивают в кустарных условиях в той же стране, где потом и продают.