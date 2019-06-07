Вице-президент ФИФА арестован по подозрению в коррупции

По информации AP, Ахмад был вызван на допрос в связи с расследованием по делу о коррупции, которое проводится полицией Франции.

Сообщается, что задержание главы футбола может быть связано с некоторыми нарушениями в сделках конфедерации с производителями футбольной формы.

Например, в этом году был расторгнут контракт с одним из известных мировых спортивных брендов.

Ситуацию уже прокомментировал президент ФИФА Джанни Инфантино.