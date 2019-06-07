Подстреливший сослуживца боец группы быстрого реагирования совершил несколько ошибок

Третье правило касается выбора направления. В специальных помещениях для этого имеются ящики с песком, в которые производится холостой выстрел, а ствол наравляется вниз. В тире выстрел производится в мишень или, чтобы избежать рикошета, в направлении угла бетонной стены.

«Но ему показалось, что стрелять в стену - безопасно. Он говорит, что знал, что стена гипсовая, то есть пуля прошьет ее, но во время тренировки забыл об этом»,- прокомментировал Вахтра.

Четвертое правило требует, чтобы стреляющий убедился, что выстрел будет холостым. При необходимости патронник нужно вручную. «Это потрясло наше учреждение. Люди стали значительно внимательнее относиться к таким вещам», - говорит Вахтра.

«Достаточно жесткое наказание»

Несмотря на произошедшее, бойцы группы быстрого реагирования сохранили хорошие отношения. Стрелок попытался уладить ситуацию, навещал раненого в больнице, искал возможность самостоятельно компенсировать ущерб или больничные расходы. Получивший пулю полицейский не держит зла на коллегу. Он сказал, что не желает ему ничего плохого: «Окей, такое случилось: давайте сделаем из этого выводы».

Тем не менее, было возбуждено как уголовное дело по статье о причинении вреда здоровью по неосторожности, так и дисциплинарное расследование по факту нарушения внутренних правил Департамента полиции и погранохраны.

Поскольку оба участника дела – и совершивший выстрел боец, и его раненый товарищ – выразили желание договориться полюбовно, прокурор вынес решение не предъявлять обвинения и прекратить дело в рамкам договорного производства. Также свою роль тут сыграло то, что виновный был готов покрыть все ущербы.

А дисциплинарное расследование закончилось выговором. «Несчастный случай был тяжелым, но все закончилось хорошо. Кажется, что этот второй полицейский быстро идет на поправку. Никаких осложнений не возникло. Поэтому мы решили, что выговор будет достаточно суровым наказанием для того, чтобы виновный осознал последствия своего поступка и предотвратить возникновение подобных ситуаций в будущем», - сказал Вахтра.

Что еще могло быть применено в качестве наказания? Освобождение от исполнения обязанностей, понижение в звании и штраф.

«Если человек наносит имущественный вред, существует возможность удержать из зарплаты сумму ущерба. Если это недостойное поведение, мы можем или вынести выговор, или понизить в звании. Это должно оказывать влияние. В принципе понижение в звании происходит редко, это более жесткое наказание, которое применяется в случае, если у совершенного поступка были тяжелые последствия. Чаще наказываем выговором», - объяснил Вахтра.

И профи ошибаются

Вахтра говорит, что Департамент полиции и погранохраны посчитал возможным не увольнять виновного, поскольку имела место ошибка, а не злой умысел, это случилось по халатности: «Я думаю, что человек наказан осознанием того, что он подверг серьезной опасности жизнь своего сослуживца».

Вахтра отметил, что такие несчастные случаи в полиции происходят. Поскольку организация большая (около 3600 полицейских), инциденты неизбежно происходят, но редко, особенно с такими тяжелыми последствиями, как в случае с бойцами группы быстрого реагирования: «Например, в тире стреляют в ногу, когда кладут оружие в кобуру».

Postimees вспомнил произошедший несколько лет назад случай, когда напившийся в свой выходной день боец группы быстрого реагирования застрелил в Ласнамяэ из служебного орудия собутыльника и был оправдан. На вопрос, можно ли считать, что бойцы группы быстрого реагирования являются проблемными, Вахтра ответил: «Эти случаи очень разные, и хотя в центре каждого из них боец группы быстрого реагирования, нельзя сказать, что с ними происходит больше инцидентов».