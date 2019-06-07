Что-то новенькое: уже начали сдавать углы

Вообще-то углы постояльцам сдавали и в ХХ веке, и раньше. Но предложение предприимчивого австралийца заинтересовало портал Kodustiil, о чем мы и сообщаем.
В Австралии, судя по всему, свирепствует финансовый кризис, и рынок недвижимости перегрет. Житель Австралии Аман Сингх решил сыграть на этом и сдает угол своей гостиной за 100 австралийских долларов в неделю.
This is far from an ideal living situation. https://t.co/dyneTw5SrW— Nine.com.au (@Ninecomau) June 6, 2019
Из удобств в сдающемся уголке есть вентилятор, складной шкаф для одежды и, разумеется, матрас, пишет homes.nine.com.au.
Чтобы квартиранты не мешали семье наймодателя и наоборот, угол отделен от гостиной ширмой. Кликните на фото, и увидите остальные.