Что-то новенькое: уже начали сдавать углы

В Австралии, судя по всему, свирепствует финансовый кризис, и рынок недвижимости перегрет. Житель Австралии Аман Сингх решил сыграть на этом и сдает угол своей гостиной за 100 австралийских долларов в неделю.

This is far from an ideal living situation. https://t.co/dyneTw5SrW — Nine.com.au (@Ninecomau) June 6, 2019

Из удобств в сдающемся уголке есть вентилятор, складной шкаф для одежды и, разумеется, матрас, пишет homes.nine.com.au.