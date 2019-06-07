Пт, 7.06.2019
Если мэра интересует имидж Таллинна, он мог бы спросить себя, какое мы произведем впечатление, если похерим эту возможность. Юхан Рауд

Что-то новенькое: уже начали сдавать углы

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ФОТО: Shutterstock

Вообще-то углы постояльцам сдавали и в ХХ веке, и раньше. Но предложение предприимчивого австралийца заинтересовало портал Kodustiil, о чем мы и сообщаем.

В Австралии, судя по всему, свирепствует финансовый кризис, и рынок недвижимости перегрет. Житель Австралии Аман Сингх решил сыграть на этом и сдает угол своей гостиной за 100 австралийских долларов в неделю. 

Из удобств в сдающемся уголке есть вентилятор, складной шкаф для одежды и, разумеется, матрас, пишет homes.nine.com.au. 

Чтобы квартиранты не мешали семье наймодателя и наоборот, угол отделен от гостиной ширмой. Кликните на фото, и увидите остальные.

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