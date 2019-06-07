В Эстонии выявлено крупное мошенничество с налогами и акцизами: задержаны девять человек

Руководящая производством окружной прокурор Сильвия Круусмаа пояснила, что данное уголовное дело необычное, так как в нем были выявлены сразу две разные мошеннические схемы. Преступления были совершены двумя преступными группами, в некоторой степени связанными между собой.

«Речь идет о крупном международном уголовном деле, подозреваем, что в преступлении были задействованы много людей. Прокуратура ходатайствовала об аресте четырех человек, и суд счел ходатайства обоснованными и удовлетворил их», – пояснила Круусмаа.

Трое из девяти задержанных, по подозрению прокуратуры, организовали «фабрику счетов» – услугу по предоставлению фиктивных счетов для нескольких акционерных обществ. Фабрика действовала с июня 2017 года и контролировала шесть подставных фирм, от имени которых на разные предприятия выписывались фиктивных счета, чтобы уменьшить налоговые обязательства. Оборот этой «фабрики счетов» превысил 10,7 миллионов евро, всего было 158 пользователей их услугами.

Также установлено, что преступная группа с января 2018 года по февраль 2019 года организовала показную отправку находящихся во временном освобождении от акциза акцизных товаров вроде пива и вина на акцизные склады в Германии. На самом деле акцизные товары оставались в Эстонии и их без уплаты налогов тайно продавались различным эстонским фирмам. По итогам мошенничества не было уплачено акцизов на миллион евро, а с помощью иллюзии продаж товаров внутри ЕС было скрыто обязательств по уплате НСО на 340 000 евро.

Группировка также занималась в феврале 2019 года скрытым импортом акцизных товаров (вина) из Испании. Находившееся во временном освобождении от акциза вино ввозили в Эстонию, но оно не поступало на акцизные склады в Эстонии и с него не уплатили предусмотренный законом налог. В результате государству не поступило 61 000 евро акциза.

По словам главы службы следственного отдела MTA Терье Ланг, налоговые преступления все чаще становятся трансграничными, то есть в качестве подставных лиц используют иностранцев или граждан других стран ЕС. «В мошеннических схемах также задействованы зарегистрированные в странах ЕС коммерческие объединения, а полученные преступным путем деньги проходят через иностранные банковские счета. В последние годы международное сотрудничество в уголовной сфере становится все теснее, в сотрудничестве с правоохранительными учреждениями других стран раскрытие и предупреждение преступлений становится все эффективнее», – сказала ланг.