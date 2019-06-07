В Google Maps появилась долгожданная функция

К примеру, только сейчас в Google Maps наконец-то появился спидометр. Во время движения по навигатору в левом углу теперь отображается текущая скорость — привычная особенность для многих других подобных приложений, пишет ixbt.com .

Почему в Google Maps она появилась лишь сейчас, остается только гадать. Но можно вспомнить, что буквально на прошлой неделе в приложении также появились указатели ограничения скорости и оповещения о скоростных ловушках. Да и в целом сервис Google Maps за последнее время изрядно преобразился. Все это, видимо, следствие покупки компанией Google приложения Waze. Правда, это случилось еще в 2013 году, так что поисковый гигант мог бы внедрить многие функции намного раньше.