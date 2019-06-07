Пт, 7.06.2019
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В Google Maps появилась долгожданная функция

The Google Maps app logo is seen on a smartphone in this picture illustration taken September 15, 2017. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration

ФОТО: DADO RUVIC / REUTERS

Приложение Google Maps по праву считается одним из лучших картографических сервисов. Однако и ему есть, куда расти.

К примеру, только сейчас в Google Maps наконец-то появился спидометр. Во время движения по навигатору в левом углу теперь отображается текущая скорость — привычная особенность для многих других подобных приложений, пишет ixbt.com.

В Google Maps наконец-то появился спидометр
 

Почему в Google Maps она появилась лишь сейчас, остается только гадать. Но можно вспомнить, что буквально на прошлой неделе в приложении также появились указатели ограничения скорости и оповещения о скоростных ловушках. Да и в целом сервис Google Maps за последнее время изрядно преобразился. Все это, видимо, следствие покупки компанией Google приложения Waze. Правда, это случилось еще в 2013 году, так что поисковый гигант мог бы внедрить многие функции намного раньше.

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