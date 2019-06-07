Пт, 7.06.2019
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Спасатели вынесли из горящей квартиры четырех пьяных человек

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ФОТО: Mailis Ollino/Pärnu Postimees

В ночь на пятницу спасатели вынесли из горящей квартиры в деревне Пайнкюла в волости Йыгева четырех пьяных человек.

В 1.33 спасателям поступило сообщение, что в деревне Пайнкюла волости Йыгева горит подвал многоквартирного дома, сообщил BNS пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра. Прибывшие на место спасатели обнаружили небольшой очаг пожара в подвале, но также выяснили, что горит квартира, из которой они вынесли четырех человек с признаками опьянения.

Спасатели за десяток минут локализовали пожар. Сотрудники скорой помощи проверили состояние здоровья пострадавших, никто серьезно не пострадал. Спасатели и раньше тушили пожары в загоревшейся квартире, но ее жильцы ничему не научились. В помещениях не было обнаружено дымовых датчиков. Причина пожара выясняется.

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