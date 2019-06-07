Спасатели вынесли из горящей квартиры четырех пьяных человек

В 1.33 спасателям поступило сообщение, что в деревне Пайнкюла волости Йыгева горит подвал многоквартирного дома, сообщил BNS пресс-секретарь Лыунаского спасательного центра. Прибывшие на место спасатели обнаружили небольшой очаг пожара в подвале, но также выяснили, что горит квартира, из которой они вынесли четырех человек с признаками опьянения.