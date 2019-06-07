Департамент здоровья предупреждает о потенциально опасных гиалуроновых карандашах.

«По оценке Департамента здоровья, такой способ не менее рискованный, чем уколы красоты. Мы считаем, что вероятность осложнений может быть даже выше», – предостерегла Гурьянова, добавив, что процедура, включающая уколы, поддается лучшему контролю, а при введении вещества под кожу давлением нельзя угадать, как глубоко и куда оно попадет.