Департамент здоровья предупреждает о потенциально опасных гиалуроновых карандашах.

Департамент здоровья призывает с осторожностью отнестись к несоответствующим требованиям гиалуроновым карандашам, использование которых в косметических процедурах может нанести вред здоровью.
По словам главного специалиста по гигиене окружающей среды Департамента здоровья Ольги Гурьяновой, такие безыгольные карандаши используются для механического вдавливания гиалуроновой кислоты под кожу, передает Rus.ERR.
«По оценке Департамента здоровья, такой способ не менее рискованный, чем уколы красоты. Мы считаем, что вероятность осложнений может быть даже выше», – предостерегла Гурьянова, добавив, что процедура, включающая уколы, поддается лучшему контролю, а при введении вещества под кожу давлением нельзя угадать, как глубоко и куда оно попадет.
Департамент напоминает, что о потенциально опасном продукте свидетельствует отсутствие маркировки CE и четырехзначного номера, являющегося кодом конкретного учреждения.