Фото: уютный особняк в четырнадцати километрах от Таллинна

Построенный в Лагеди в 2007 году дом ждет под свой кров новых хозяев: тепло семейного очага и незабываемая атмосфера гарантируются.

ФОТО: KV.EE

Двухэтажный дом находится в быстро развивающемся поселке Лагеди всего в 14 километрах от Таллинна. Трогательный деревенский стиль интерьера хорошо гармонирует с окружающей обстановкой. При этом в доме сделан ремонт очень хорошего качества, да и современные технические решения производят благоприятное впечатление.

ФОТО: KV.EE

На первом этаже дома находятся открытая кухня-гостиная, чулан, техническое помещение, спальня, большой санузел и гардеробная. На втором этаже - лестничный холл, три спальни, маленький кабинет, ванная и балкон.

ФОТО: KV.EE