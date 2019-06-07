СМИ: выход Великобритании из ЕС могут отложить до весны 2020 года

"Мы ненавидим (этот вариант), но мы готовы предоставить им (британцам) еще одну отсрочку. В конце концов, никто не хочет выглядеть так, будто махнул на все рукой", - отметил источник.

При этом, по данным The Times, к очередной отсрочке готовятся не менее 25 правительств стран ЕС. Также большинство стран ЕС полагает, что новому лидеру Консервативной партии Великобритании и премьер-министру придется использовать предоставленное время для организации второго референдума по Брекзиту - с целью преодоления тупиковой ситуации с соглашением по Брекзиту в парламенте.

По мнению источника, вариант "жесткого" Брекзита - без соглашения с ЕС - станет фатальным для британского правительства.

"Большинства в парламенте в пользу (этого варианта) не будет, и правительство рухнет. А новое правительство... вероятно, скажет: "Сами мы решить не можем, мы спросим людей вновь на втором референдуме", - полагает источник.

Однако большинство стран ЕС согласились с тем, что предел новой отсрочки по Брекзиту - июнь 2020 года: к тому времени страны ЕС должны согласовать планы расходов на следующий семилетний период, начинающийся с 2021 года.

"Пока они (британцы) не скажут: "Мы собираемся оставаться на весь финансовый период", то есть фактически останутся, то (отсрочка) не может выйти за пределы поздней весны 2020 года. Она не может быть дольше", - подчеркнул источник.

The Times добавляет, что ключевой саммит по проблеме Брекзита должен пройти 17 октября в Брюсселе - с участием нового премьер-министра Великобритании и руководителей стран ЕС.

В минувший понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон заявлял, что выход Великобритании из ЕС должен состояться в конце октября и что больше никаких переносов этой даты быть не должно.

Великобритания ранее добилась, чтобы сроки Брекзита были перенесены на 31 октября 2019 года. За это время страна должна ратифицировать соглашение о выходе из ЕС, в противном случае она покинет Евросоюз без договоренностей с Брюсселем.

В пятницу Тереза Мэй из-за сложностей с Брекзитом официально покидает пост лидера Консервативной партии Великобритании. В то же время она останется на посту премьера до тех пор, пока партия не изберет ее преемника.

Ожидается, что нового лидера консерваторов выберут на неделе, начинающейся 22 июля, поэтому Мэй может остаться на посту премьера еще шесть недель.