Карьера члена парламента во многих странах сулит солидный заработок, но только не в Швеции. Политическая культура этой страны подразумевает строгую экономию, которой должны придерживаться все народные избранники.
Вместо роскошных зарплат и разнообразных привилегий шведские депутаты ограничены строгими рамками, когда дело касается средств налогоплательщиков.
«Мы обычные граждане. Нет смысла предоставлять особые привилегии парламентариям, поскольку наша работа - представлять интересы граждан и ту реальность, в которой они живут», - рассказал Бразильской службе Би-би-си BBC News Brasil депутат Социал-демократической партии Швеции Пер-Арне Хаканссон.
«Мы можем сказать, что для нас привилегия - делать эту работу и иметь возможность влиять на развитие страны», - добавляет Хаканссон.
Шведские парламентарии имеют право на бесплатный проезд на общественном транспорте, но при этом в их распоряжении нет служебных автомобилей с водителями.