«Мы не предоставляем услуги такси. Наши машины не отвозят людей домой или на работу», - говорит представитель парламента Рене Поэдке.

Премьер-министр - фактически единственный чиновник, имеющий право на служебный автомобиль.

Надбавка на скромный обед

Зарплата члена шведского парламента - около 6900 долларов в месяц, что составляет примерно половину зарплаты конгрессмена США (14 тыс. долларов).

Средняя месячная зарплата в Швеции составляет примерно 2800 долларов в месяц.

Те члены парламента, чьи избирательные округа находятся за пределами Стокгольма, имеют право на надбавку за те дни, которые они проводят в столице.

Каков же размер этой надбавки? Около 12 долларов в день - за эти деньги в Стокгольме можно позволить себе разве что очень скромный обед.

До 1957 года шведские парламентарии вообще не получали зарплаты и рассчитывали лишь на финансовую поддержку своей партии.

Введение зарплат стало некоей гарантией того, что ни у одного гражданина не будут препятствий для занятия политикой. Однако для шведов важно, чтобы зарплата не была уж слишком соблазнительной.

Дешевая мебель и односпальная кровать

Как и чиновникам из многих других стран, шведским парламентарием предоставляются субсидии на жилье. Однако это касается только тех депутатов, которые не живут в Стокгольме.

Жилье чиновников сложно назвать роскошным: например, Пер-Арне Хаканссон живет в квартире площадью всего 46 квадратных метров.

Некоторые государственные квартиры и вовсе представляют из себя крохотные студии площадью в 16 квадратных метров.

Кроме того, в этих квартирах нет стиральных или посудомоечных машин и во всех есть лишь односпальные кровати.

Деньги налогоплательщиков тратятся только на содержание чиновников - их партнеры и родственники должны платить за проживание в их квартирах, даже если проводят там всего одну ночь.

Если же депутат хочет жить вместе с кем-то, то ему необходимо оплачивать половину стоимости аренды квартиры.

«Мы не намерены платить за кого-либо, кроме парламентария, который живет в этой квартире», - поясняет сотрудница парламента Анна Аспегрен.

При этом депутат может жить в любом другом месте и использовать жилищную субсидию для оплаты аренды. Однако она ограничивается 820 долларами в месяц, что крайне мало для аренды жилья в центральных районах Стокгольма.

До 1990-х годов экономия была еще более жесткой: чиновникам не предоставлялось квартир и нередко они спали в своих кабинетах площадью в среднем 15 квадратных метров.

«Волонтерская работа»

Помимо этого, парламентариям запрещено нанимать личных помощников или советников. Вместо этого представленные в парламенте партии получают пособия для найма группы сотрудников, которые работают для всех депутатов от каждой партии.

В региональной политике меры экономии еще более жесткие.

Политическое представительство считается дополнительной нагрузкой к основной работе. Примерно 94% членов местных заксобраний работают бесплатно. Исключение составляют политики из исполнительных комитетов, которые получают зарплаты за полный или неполный рабочий день.

«Это волонтерская работа, которая может прекрасно выполняться в наше свободное время», - объясняет член городского совета Стокгольма Кристина Элффорс-Сёдин.