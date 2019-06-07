Палаты детского отделения Нарвской больницы закрыты, но это временно

Сайт narvamama.ee приводит рассказ женщины, которая лежит в больнице со своим маленьким ребенком. По ее словам, дети и пожилые люди лежат в одной палате, что создает неудобства и тем, и другим.

“Мы ночь провели как на вокзале, - рассказывает женщина. - Привет мамам из палаты, с которыми мы договорились и по очереди гуляли - и днем, и ночью выходили с малышами, чтобы дети хоть как то могли поспать. Возраст детей в палате был разный, болезни тоже у всех разные. Жарко, деткам тяжело, мамам тоже сложно”.

По словам женщины, в ее палате, была только одна детская кроватка, не было раковины, чтобы подмыть младенца и помыть бутылочку. Женщина сообщила, что пожаловалась руководству больницы и ей пообещали улучшить условия.

Руководитель Нарвской больницы Олев Силланд сказал, что закрытие палат детского отделения на лето - обычная практика.

“Год назад было тоже самое, - сказал он. - Это обычная практика летом, когда пациентов меньше. На днях было всего четыре ребенка, сейчас пять детей”.

По словам доктора Силланда, детей разместили в палатах терапевтического отделения:

“Врачи-педиатры из детского отделения продолжают работу, медсестры, которые привыкли работать с детьми, тоже работают на территории терапевтического отделения. Кстати, в прошлом году они работали только днем, а вечернее и ночное время детьми занимались сестры, которые обычно работают со взрослыми”.

Руководитель больницы считает, что такая практика на летний сезон себя оправдывает. Если маленьких пациентов станет больше, больница вернется к обычной схеме работы.