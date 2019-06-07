Фото: идеальное пристанище для уставшего от шума и пыли горожанина

В тридцати километрах от Таллинна продается дом, который модет подойти городской семье, уставшей от суеты и ищущей более просторное жилье, пишет портал Kodustiil.
Отъехав по Пярнускому шоссе 30 километров от Таллинна, вы найдете этот идиллический, хорошо сохранившийся деревенский дом, который можно использовать как дачу. Также он подходит и для круглогодичного проживания.
Дом нетто-площадью 78,6 м2 построен в 1920 году и находится на участке площадью 1,7 гектаров. В уютном доме есть: большая проходная гостиная, две проходных спальни, кухня и чулан. На кухне - большая дровяная плита с теплой стеной, гостиную отпаливает чугунный камин. На чердак можно подняться по удобной лестнице. Кстати, на чердаке можно оборудовать дополнительные жилые помещения, чтобы летом приглашать гостей с ночевкой.
Дом стоит на крепком каменном фундаменте, так что имеется и подвал. Все несущие конструкции в хорошем состоянии. Сохранены исторические межкомнатные двери, полы и окна. Отапливавшую когда-то дом большую деревенскую печь можно восстановить по имеющимся старинным чертежам.
На участке также находятся бревенчатая баня, сарай и сухой туалет. В бане и сарае есть электричество. Разбит на участке также сад с плодовыми деревьями и ягодными кустарниками. Вокруг хутора - роскошные леса.
Подробности находятся на портале недвижимости KV.EE.