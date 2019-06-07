Фото: идеальное пристанище для уставшего от шума и пыли горожанина

Отъехав по Пярнускому шоссе 30 километров от Таллинна, вы найдете этот идиллический, хорошо сохранившийся деревенский дом, который можно использовать как дачу. Также он подходит и для круглогодичного проживания.

ФОТО: KV.EE

Дом нетто-площадью 78,6 м2 построен в 1920 году и находится на участке площадью 1,7 гектаров. В уютном доме есть: большая проходная гостиная, две проходных спальни, кухня и чулан. На кухне - большая дровяная плита с теплой стеной, гостиную отпаливает чугунный камин. На чердак можно подняться по удобной лестнице. Кстати, на чердаке можно оборудовать дополнительные жилые помещения, чтобы летом приглашать гостей с ночевкой.

ФОТО: KV.EE

Дом стоит на крепком каменном фундаменте, так что имеется и подвал. Все несущие конструкции в хорошем состоянии. Сохранены исторические межкомнатные двери, полы и окна. Отапливавшую когда-то дом большую деревенскую печь можно восстановить по имеющимся старинным чертежам.

ФОТО: KV.EE

На участке также находятся бревенчатая баня, сарай и сухой туалет. В бане и сарае есть электричество. Разбит на участке также сад с плодовыми деревьями и ягодными кустарниками. Вокруг хутора - роскошные леса.

ФОТО: KV.EE