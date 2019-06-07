Пт, 7.06.2019
Если мэра интересует имидж Таллинна, он мог бы спросить себя, какое мы произведем впечатление, если похерим эту возможность. Юхан Рауд
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  • Фото: идеальное пристанище для уставшего от шума и пыли горожанина

Фото: идеальное пристанище для уставшего от шума и пыли горожанина

ФОТО: KV.EE

В тридцати километрах от Таллинна продается дом, который модет подойти городской семье, уставшей от суеты и ищущей более просторное жилье, пишет портал Kodustiil

Отъехав по Пярнускому шоссе 30 километров от Таллинна, вы найдете этот идиллический, хорошо сохранившийся деревенский дом, который можно использовать как дачу. Также он подходит и для круглогодичного проживания. 

ФОТО: KV.EE

Дом нетто-площадью 78,6 м2 построен в 1920 году и находится на участке площадью 1,7 гектаров. В уютном доме есть: большая проходная гостиная, две проходных спальни, кухня и чулан. На кухне - большая дровяная плита с теплой стеной, гостиную отпаливает чугунный камин. На чердак можно подняться по удобной лестнице. Кстати, на чердаке можно оборудовать дополнительные жилые помещения, чтобы летом приглашать гостей с ночевкой. 

ФОТО: KV.EE

Дом стоит на крепком каменном фундаменте, так что имеется и подвал. Все несущие конструкции в хорошем состоянии. Сохранены исторические межкомнатные двери, полы и окна. Отапливавшую когда-то дом большую деревенскую печь можно восстановить по имеющимся старинным чертежам.

ФОТО: KV.EE

На участке также находятся бревенчатая баня, сарай и сухой туалет. В бане и сарае есть электричество. Разбит на участке также сад с плодовыми деревьями и ягодными кустарниками. Вокруг хутора - роскошные леса. 

ФОТО: KV.EE

Подробности находятся на портале недвижимости KV.EE. 

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