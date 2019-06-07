Несмотря на то, что вооруженный конфликт в Балтии маловероятен, наш регион продолжает привлекать внимание иностранных исследователей. 28 марта 2018 года аналитический центр Carnegie Endowment for International Peace опубликовал исследования о рисках эскалации конфликта в Балтии. Каковы они?

Упомянутое исследование содержит рекомендации для НАТО в связи с предотвращением эскалации России в странах Балтии. Автор исследования - Улрих Кун.

Помимо прочей информации в исследовании есть и раздел о потенциальных рисках эскалации, с которыми альянс может столкнуться в нашем регионе. Эти риски следующие: 1) реакция НАТО на возникающие проблемы, 2) неустановленные доктрины ядерного оружия, 3) некинетические операции, 4) опасные военные инциденты. Портал TVNET предлагает взгляд на каждую из них.

Реакция НАТО на проблемы

Кун в своем исследовании указывает, что Россия в кризисной ситуации могла бы начать конфликт с привлечением своих конвенциальных сил, и в этом случае НАТО под давлением пришлось бы укреплять свои военные позиции в странах Балтии и Восточной Европе. При этом есть риск, что НАТО не сможет эффективно общаться с Россией на тему защиты альянса и Россия может истолковать перенаправление сил НАТО как начало атаки. Это, в свою очередь, позволит России привлечь свои силы еще в большей степени.

Исследователь также моделирует ситуацию, при которой Россия может решить использовать возможности, предусмотренные для блокирования доступа дополнительных сил НАТО к Балтии (A2/AD). С их помощью можно блокировать как воздушные, так и водные пути. Однако, если бы что-то такое произошло, на НАТО могли бы оказывать давление, чтобы он попытался ликвидировать эти возможности еще в самом начале конфликта.

Это в свою очередь означало бы, что военные действия были бы заранее перенесены на территорию России.

Как на значительный риск в связи с деятельностью России Кун указывает и на ее способность занять часть территории Латвии на востоке страны. Россия может посчитать, что НАТО своевременно не решится эти территории освободить или силы альянса придут на помощь слишком поздно.

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В конце концов, если бы действительно началась военная операция большого масштаба с целью освободить оккупировать страны Балтии, Россия могла бы испугаться, что конвенциональный конфликт с НАТО проиграет, и поэтому эскалирует ситуацию еще дальше.

Не исключено и использование ядерного оружия, указывает Кун.

Неустановленные доктрины ядерного оружия

Говоря о в ероятности ядерной войны, исследователь указывает, что в ней эскалация может произойти в двух случаях.

Во-первых, у России может быть большее искушение использовать его в случае, если не будет точной уверенности в готовности стран НАТО к ответу своим ядерным оружием.

Исследователь указывает, что пока что внутри НАТО нет единогласия в том, нужно ли странам, у которых нет ядерного оружия, участвовать в планировании его использования. Кроме того, нет единогласия и в том, нужно ли другим странам задействовать свои воздушные силы, чтобы использовать принадлежащее США ядерное оружие, и в том, должны ли быть ядерные элементы на военных учениях НАТО.

Проблема может прийти и с другой стороны. В начале кризиса/конфликта НАТО может посчитать, что Россия ядерное оружие использовать не будет, так как оно не соответствует нынешней ситуации. Такой недочет боевого духа России может спровоцировать нашего восточного соседа нанести ядерный удар, указывает Кун.

Опасные военные инциденты

Принимая во внимание, что Россия регулярно демонстрирует свои силы в регионе Балтийского моря, существует и риск того, что конфликт может накалиться, если случайно столкнутся лояльные Вашингтону и Москве силы. Кун допускает, что в этом случае возможен раскол между европейскими членами НАТО и США. Белый дом может захотеть ответить на действия России куда быстрее, чем другие страны, что в свою очередь может привести к следующей ситуации:

НАТО не сможет вовремя провести необходимое расследование и усмирение, в результате чего начнется вооруженное обострение.

В этом контексте для предотвращения обострения могут не использовать нынешние коммуникационные каналы НАТО и России, утверждает Кун.

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Некинетические операции

Еще одной сферой, в которой может развиться конфликт НАТО с Россией в Балтии, Кун назвал русскоязычные меньшинства. Исследователь считает, что это может быть сферой, в которой обострение конфликта с Россией на начальной стадии предотвратить сложно.

В случае, если бы начались протесты, как альянс, так и Москва автоматически были бы вовлечены в цикл реакции и ответной реакции.