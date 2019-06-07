Эксперт: кризис в Eesti Energia обрушит цены на недвижимость в Ида-Вирумаа

Как предположил Роозивяли, уменьшение числа рабочих мест вынудит многих жителей Ида-Вирумаа перебираться в другие уезды, где спрос на рабочую силу выше, поскольку безработица - это одна из главных причин смены места жительства.

В результате активность на рынке недвижимости возрастет, и, если предложение будет рости быстрее, чем спрос, последует снижение цен. Роозивяли добавил, что для желающих приобрести недвижимость снижение цен - событие положительное, но снижение ценности жилья усложнит процесс взятия кредитов, поскольку банки будут требовать больший взнос или дополнительные гарантии.

По данным Kinnisvara24.ee, в Ида-Вирумаа сейчас предложение на рынке жилья значительно превосходит спрос. Больше всего объявлений о продаже или сдаче в аренду жилья - в Харьюмаа, что вполне ожидаемо. Здесь же производится и больше всего сделок. Дальше идут Тартумаа и Пярнумаа, а затем Ида-Вирумаа, где в данный момент продается 1841 объект недвижимости и 269 сдается в аренду. Средняя цена квадратного метра квартир и домов, выставленных на продажу в Ида-Вирумаа составляет 700 евро, но реальная цена сделок в разы ниже.

По данным статистики Земельного департамента за прошлый год, в Ида-Вирумаа средней ценой квадратного метра при сделках купли-продажи была сумма в 248 евро.

Самые ценные квартиры в Ида-Вирумаа находятся в Нарве. Разница в цене квадратного метра квартир в Нарве и Кохтла-Ярве может порой составлять 4,5 раза. В Кивиыли цена квадратного метра недвижимости и вовсе составляет 52 евро. Региональный директор Pindi Kinnisvara Рене Зорин говорит, что низкие цены обусловлены тем, что многие уехали из Ида-Вируского уезда и сейчас там можно найти целые кварталы заброшенных квартир.