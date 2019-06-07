Постоять под тем самым небом: сериал вызвал наплыв туристов в Чернобыле

С начала мая резко увеличилось число туристов, которые отправляются на Украину осмотреть место аварии на Чернобыльской атомной электростанции (АЭС). Большой интерес мировой общественности можно легко объяснить - причиной послужил получивший великолепные отзывы сериал Chernobyl («Чернобыль»), снятый американским телеканалом HBO. В сериале изображена история страшнейшей ядерной катастрофы и ее расследование.
Местные туристические агентства журналистам Reuters рассказали, что с момента выхода сериала спрос на экскурсии вырос на 40%.
В апреле исполнилось 33 года с ядерной катастрофы в Чернобыле. В 1986 году 26 апреля после неудачного эксперимента взорвался четвертый реактор Чернобыльской АЭС, выбросив огромное облако радиоактивного загрязнения, которое ветер разнес по значительной части Европы. Особенно сильно пострадали Украина, Белоруссия и Россия.
В сериале подчеркиваются неспособность советского правительства должным образом отреагировать на катастрофу, безответственность должностных лиц и культура умалчивания.
Минисериал состоит всего из пяти серий, последняя вышла на этой неделе. Сериал моментально стал сенсацией во всем миру и особенно в США, он получил восторженные отзывы и телевизионных критиков, и рядовых зрителей.
Основываясь на рейтингах портала IMDB, журнал The Economist подсчитал, что «Чернобыль» стал самым высоко оцениваемым сериалом в истории - средняя оценка одной серии составляет 9,7 баллов из 10.
От «Чернобыля» отстают даже такие хваленые и названные шедеврами сериалы, как Breaking Bad («Во все тяжкие») и первый сезон American Crime Story («Американская история преступлений») о деле О. Джея Симпсона.
Директор агентства SoloEast Tours Сергей Иванчук рассказал журналистам, что в мае было обслужено на 30% больше туристов, чем в тот же месяц в прошлом году. Количество резерваций также возросло на 40%.
Похожие цифры назвал руководитель Chernobyl Tour Ярослав Емельяненко. Его компания предлагает особенную экскурсию, в которую включены многие встречающиеся в сериале места, например, бункер, в котором местные ответственные за принятие решений чиновники отказались проводить эвакуацию.
Экскурсия на английском языке на одного человека стоит 90 евро.
Туристы в центре Киева могут сесть на автобус и, проехав 120 километров, оказаться в окрестностях Чернобыля. Там можно осмотреть мемориалы в память о жертвах катастрофы, посетить заброшенные села и отобедать в единственном ресторане Чернобыля.
Затем туристам предлагается посетить четвертый реактор Чернобыльской АЭС, ядро которого с 2017 года закрывает металлический саркофаг, высота которого достигает 100 метров. Вечером экскурсия завершается прогулкой по Припяти, где в свое время проживали сотрудники Чернобыльской АЭС и их семьи.
«Сюда приезжает много людей. Они задают много вопросов о сериале, обо всех событиях. Люди становится любопытнее», - рассказала гид Виктория Брожко.
Все же интересно узнать, как снимались сцены Припяти в микрорайоне Вильнюса Фабийонишкес, который больше всего напоминает «Атомный город», где до катастрофы 1986 года проживало около 50 000 человек. Репортаж о том, что происходило по другую сторону съемочных камер, можно прочитать по этой ссылке.
Галерея: съемки сериала «Чернобыль» в Литве
Гид Брожко настаивает на том, что экскурсии в зону отчуждения являются безопасными.
«Во время посещения всей территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС можно получить облучение приблизительно в два микрозиверта. Примерно такое же облучение вы получаете после проведения суток дома», - заявила она.
Туристы оставляют весьма положительные отзывы об экскурсии.
«Нельзя приехать в Киев и не посетить это уникальное место. Мы сериал посмотрели только потому, что уже решили сюда поехать. Но я думаю, что под влиянием сериала сильно увеличилось число туристов», - рассказал журналистам 39-летний медбрат из Великобритании Гарет Бароуз.
В свою очередь 18-летний студент из Нидерландов Тиме Босман обеспокоен тем, что от наплыва туристов могут быть негативные последствия.
«Здесь уже и так много туристов, что не дает себя почувствовать так, как будто ты находишься в полностью заброшенном городе. Если сюда станут приезжать все больше людей, думаю, что опыт такого типа будет испорчен», - подчеркнул он.
Перед тем как начать писать сценарий для сериала, в зону отчуждения отправился автор «Чернобыля» Крейг Мазин.
«Я не религиозный человек, но настолько верующим я себя еще никогда не чувствовал», - сказал сценарист.
«Казалось таким странным ходить там, где ходили они. Стоять под тем же небом. В каком-то смысле я стал чувствовать себя ближе к ним», - рассказал Мазин в подкасте HBO.
В первые месяцы после катастрофы погиб 31 человек, позже еще 19 человек скончались от прямых последствий трагедии. Однако общее число умерших в результате радиационного облучения гораздо больше. В проведенном в Белоруссии исследовании указано, что от вызванных радиацией онкологических заболеваний скончались 115 000 человек. Между тем подсчеты Международной организации здравоохранения свидетельствуют о том, что таких случаев могло быть около 9000.
Материал составлен в сотрудничестве со смарт-телевидением LMT.