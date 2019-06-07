Постоять под тем самым небом: сериал вызвал наплыв туристов в Чернобыле

Местные туристические агентства журналистам Reuters рассказали, что с момента выхода сериала спрос на экскурсии вырос на 40%.

В апреле исполнилось 33 года с ядерной катастрофы в Чернобыле. В 1986 году 26 апреля после неудачного эксперимента взорвался четвертый реактор Чернобыльской АЭС, выбросив огромное облако радиоактивного загрязнения, которое ветер разнес по значительной части Европы. Особенно сильно пострадали Украина, Белоруссия и Россия.

В сериале подчеркиваются неспособность советского правительства должным образом отреагировать на катастрофу, безответственность должностных лиц и культура умалчивания.

Минисериал состоит всего из пяти серий, последняя вышла на этой неделе. Сериал моментально стал сенсацией во всем миру и особенно в США, он получил восторженные отзывы и телевизионных критиков, и рядовых зрителей.

Основываясь на рейтингах портала IMDB, журнал The Economist подсчитал, что «Чернобыль» стал самым высоко оцениваемым сериалом в истории - средняя оценка одной серии составляет 9,7 баллов из 10.

От «Чернобыля» отстают даже такие хваленые и названные шедеврами сериалы, как Breaking Bad («Во все тяжкие») и первый сезон American Crime Story («Американская история преступлений») о деле О. Джея Симпсона.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Директор агентства SoloEast Tours Сергей Иванчук рассказал журналистам, что в мае было обслужено на 30% больше туристов, чем в тот же месяц в прошлом году. Количество резерваций также возросло на 40%.

Похожие цифры назвал руководитель Chernobyl Tour Ярослав Емельяненко. Его компания предлагает особенную экскурсию, в которую включены многие встречающиеся в сериале места, например, бункер, в котором местные ответственные за принятие решений чиновники отказались проводить эвакуацию.

Экскурсия на английском языке на одного человека стоит 90 евро.

Туристы в центре Киева могут сесть на автобус и, проехав 120 километров, оказаться в окрестностях Чернобыля. Там можно осмотреть мемориалы в память о жертвах катастрофы, посетить заброшенные села и отобедать в единственном ресторане Чернобыля.

Затем туристам предлагается посетить четвертый реактор Чернобыльской АЭС, ядро которого с 2017 года закрывает металлический саркофаг, высота которого достигает 100 метров. Вечером экскурсия завершается прогулкой по Припяти, где в свое время проживали сотрудники Чернобыльской АЭС и их семьи.

«Сюда приезжает много людей. Они задают много вопросов о сериале, обо всех событиях. Люди становится любопытнее», - рассказала гид Виктория Брожко.

Все же интересно узнать, как снимались сцены Припяти в микрорайоне Вильнюса Фабийонишкес, который больше всего напоминает «Атомный город», где до катастрофы 1986 года проживало около 50 000 человек. Репортаж о том, что происходило по другую сторону съемочных камер, можно прочитать по этой ссылке.

Галерея: съемки сериала «Чернобыль» в Литве

Гид Брожко настаивает на том, что экскурсии в зону отчуждения являются безопасными.