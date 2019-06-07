Пт, 7.06.2019
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Американский миллиардер купил "Фиалок" за 170 миллионов евро

После покупки американским миллиардером футболисты "Фиорентины" смогут бороться за высокие места в серии А

ФОТО: CIAMBELLI/SIPA/CIAMBELLI/SIPA

Американский миллиардер Рокко Коммиссо официально стал новым собственником «Фиорентины». 

Ранее стало известно, что 69-летний Коммиссо приобретет клуб из Флоренции у семьи Делла Валле за 170 миллионов евро.

«Я всегда был фанатом итальянского футбола, и я не могу описать словами, какая это честь для меня начать вносить вклад в новую главу истории такого легендарного клуба, как «Фиорентина».

Флоренция известна всему миру как город, представляющий собой лучшее, что есть в итальянской культуре.

За три года переговоров о покупке клуба я полностью проникся тем, как важна «Фиорентина» для города и для болельщиков», – заявил Коммиссо.

Предприниматель, родившийся в Италии, но в 12-летнем возрасте перебравшийся в США, также владеет клубом «Нью-Йорк Космос». 

Коммиссо с личным состоянием в 4,9 миллиарда долларов занимает 200-е место в списке самых богатых людей Америки по версии Forbes.

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