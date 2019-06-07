Американский миллиардер купил "Фиалок" за 170 миллионов евро

Ранее стало известно, что 69-летний Коммиссо приобретет клуб из Флоренции у семьи Делла Валле за 170 миллионов евро.

«Я всегда был фанатом итальянского футбола, и я не могу описать словами, какая это честь для меня начать вносить вклад в новую главу истории такого легендарного клуба, как «Фиорентина».

Флоренция известна всему миру как город, представляющий собой лучшее, что есть в итальянской культуре.

За три года переговоров о покупке клуба я полностью проникся тем, как важна «Фиорентина» для города и для болельщиков», – заявил Коммиссо.

Предприниматель, родившийся в Италии, но в 12-летнем возрасте перебравшийся в США, также владеет клубом «Нью-Йорк Космос».