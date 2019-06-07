Смуглый мужчина с ножом напал на двух женщин: полиции нужна помощь в поимке преступника

Тяжело пострадавшие пожилые женщины были госпитализированы, второй оказали первую помощь на месте происшествия. Полицейские выясняют детали произошедшего и устанавливают личность преступника. К настоящему моменту известно, что нападавшим был смуглый мужчина низкого роста, которому около 30 лет. На нем была темная футболка, черные солнечные очки. Также с собой у него была черная сумка через плечо.