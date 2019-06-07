Смуглый мужчина с ножом напал на двух женщин: полиции нужна помощь в поимке преступника
Сегодня, 7 июня, около 8:00 полиция получила сообщение, что возле садовых участков на улице Ору в Валга мужчина, личность которого до сих пор не установлена, набросился с ножом на 89-летнюю женщину и с кулаками - на 62-летнюю женщину. Нападавший скрылся с места происшествия.
Тяжело пострадавшие пожилые женщины были госпитализированы, второй оказали первую помощь на месте происшествия. Полицейские выясняют детали произошедшего и устанавливают личность преступника. К настоящему моменту известно, что нападавшим был смуглый мужчина низкого роста, которому около 30 лет. На нем была темная футболка, черные солнечные очки. Также с собой у него была черная сумка через плечо.
По данным Lõuna Postimees, одну из потерпевших трижды ударили ножом, и сейчас она находится в Валгаской больнице на операции. Нападение произошло в тот момент, когда она полола грядки в саду.
Полиция просит всех, кто сегодня утром видел в Валга подходящего под описание человека, незамедлительно звонить по номеру 112.