Новые смартфоны Huawei лишатся приложений Facebook, WhatsApp и Instagram

Компания Facebook запретила предварительную установку своих приложений на смартфоны китайской Huawei. Ранее попавший в санкции США производитель лишился возможности устанавливать на свои устройства программное обеспечение от Google, в первую очередь, операционную систему Android.
По данным Reuters, уже установленные на устройства Huawei приложения Facebook, WhatsApp и Instagram будут работать и обновляться. Но вот на новых гаджетах предустановки не будет, сообщает ixbt.com. Пока не известно, примут ли аналогичные меры другие американские компании, чьи приложения также часто предустанавливаются на китайские смартфоны. Так, Twitter и Booking отказались от комментариев.
Если в случае с Google сервисы компании и магазин Play Store будут устанавливаться на все аппараты Huawei, которые уже прошли сертификацию, приложения Facebook китайский гигант больше не имеет право устанавливать вообще.