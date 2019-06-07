Новые смартфоны Huawei лишатся приложений Facebook, WhatsApp и Instagram

По данным Reuters, уже установленные на устройства Huawei приложения Facebook, WhatsApp и Instagram будут работать и обновляться. Но вот на новых гаджетах предустановки не будет, сообщает ixbt.com. Пока не известно, примут ли аналогичные меры другие американские компании, чьи приложения также часто предустанавливаются на китайские смартфоны. Так, Twitter и Booking отказались от комментариев.