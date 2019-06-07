Пт, 7.06.2019
Если мэра интересует имидж Таллинна, он мог бы спросить себя, какое мы произведем впечатление, если похерим эту возможность. Юхан Рауд

Новые смартфоны Huawei лишатся приложений Facebook, WhatsApp и Instagram

Реклама Huawei в Лондоне.

ФОТО: TOLGA AKMEN / AFP

Компания Facebook запретила предварительную установку своих приложений на смартфоны китайской Huawei. Ранее попавший в санкции США производитель лишился возможности устанавливать на свои устройства программное обеспечение от Google, в первую очередь, операционную систему Android.

По данным Reuters, уже установленные на устройства Huawei приложения Facebook, WhatsApp и Instagram будут работать и обновляться. Но вот на новых гаджетах предустановки не будет, сообщает ixbt.com. Пока не известно, примут ли аналогичные меры другие американские компании, чьи приложения также часто предустанавливаются на китайские смартфоны. Так, Twitter и Booking отказались от комментариев.

Если в случае с Google сервисы компании и магазин Play Store будут устанавливаться на все аппараты Huawei, которые уже прошли сертификацию, приложения Facebook китайский гигант больше не имеет право устанавливать вообще.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ