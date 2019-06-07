Тарту пригласил Кристофера Нолана снимать кино в университетском городе

Написанное наполовину в шутку пожелание оказалось реальностью: Тарту является для киногруппы альтернативным вариантом. "Я провела переговоры с кинодеятелями. Предложила в качестве возможных съемочных мест дорожный узел на окружной дороге у почтового здания, Аннеллинна, Хийналинна и старое военное летное поле", - сказала руководитель тартуского центра креативной экономики Кристийна Рейдольв, по словам которой, предложение голливудским киношникам понравилось.

Но радоваться или огорчаться рано: компания Allfilm вчера днем сообщила Кристийне Рейдольв, что съемки надеются провести все же в Таллинне, но если надежда не оправдается, Тарту остается вторым вариантом.

Вчера на выпускном вечере Эстонского института кино Кристийна Рейдольв пообещала поближе познакомить кинодеятелей с возможностями, которые предоставляет Тарту.

"Главное, чтобы съемки проходили в Эстонии, но если они приедут в Тарту, я буду счастлива", - написала в FB жительница Тарту и руководитель отдела обслуживания библиотеки Тартуского университета Ольга Эйнасто. "У Тарту есть что предложить каждому режиссеру, наш город - яркий и разнообразный", - добавила она.

Нолана интересует советский монументализм, и его Эйнасто предлагает искать в Аннелинна или промышленном районе Ропка.

"Тартусцы - люди открытые и настроенные новаторски, мы смогли бы некоторое время потерпеть неудобства. В ответ мы получили бы мировую известность, а люди получили бы работу в сценах массовки", - говорит Ольга Эйнасто.