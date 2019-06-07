Эстонский десятиборец сорвал джек-пот на университетском чемпионате США

Эрм по итогам соревнования набрал 8352 балла, обеспечив себе кроме рекорда еще и билет на ЧМ в Дохе, где он выступит вместе с Майкелем Уйбо, и выполнил олимпийский норматив. На протяжении двухдневного соервнования десятиборцев Эрм улучшил три личных рекорда в отдельных видах: толкании ядра, метании диска, метании копья.