Пт, 7.06.2019
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Эстонский десятиборец сорвал джек-пот на университетском чемпионате США

Йоханнес Эрм

ФОТО: Universtity of Georgia Athletics

Многоборец Йоханнес Эрм в американском Остине завоевал титул чемпиона США среди студентов, набрав рекордную для юниоров Эстонии сумму баллов в десятиборье.

Эрм по итогам соревнования набрал 8352 балла, обеспечив себе кроме рекорда еще и билет на ЧМ в Дохе, где он выступит вместе с Майкелем Уйбо, и выполнил олимпийский норматив. На протяжении двухдневного соервнования десятиборцев Эрм улучшил три личных рекорда в отдельных видах: толкании ядра, метании диска, метании копья.

Предыдущий рекорд среди юниоров принадлежал Андрею Назарову и был установлен в 1987 году.

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