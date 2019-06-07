Мати Омблер: Воронов брал взятки по несколько раз в месяц

До того, как в конце марта на руках Алексея Воронова защелкнулись наручники, он был одним из самых влиятельных людей в Нарве, без одобрения которого, в прямом смысле слова, не клали в городе ни одной трубы и не строили ни одного здания. Теперь, всего несколько месяцев спустя, вынесен приговор и бывший городской депутат и руководитель нарвского водоканала будет смотреть на летнее солнышко сквозь решетки. Руководитель бюро по борьбе с преступлениями, связанными с коррупцией, Центральной криминальной полиции Мати Омблер рассказал, как красивая жизнь Воронова так быстро развернулась на 180 градусов.

- Дело о коррупции в Таллиннском порту попало в суд лишь через четыре года после задержания подозреваемых. И, напротив, Алексей Воронов предстал перед судом через два месяца после задержания и уже получил свое наказание. Как получилось в этот раз так быстро?

- Тут получилось совпадение многих обстоятельств. Одно заключается в том, что нам удалось проделать хорошую работу по сбору доказательств, после чего противная сторона поняла, что им проще согласиться и попытаться получить самый легких из возможных вариантов. Другое заключалось в том, что мы не копались так глубоко в прошлом.

- Между чем выбирал Воронов?

- Самой тяжелой из предъявленных ему претензий было получение взятки в крупном размере, плюс еще несколько. Максимальное наказание – десять лет тюрьмы. Он согласился на договорное производство и наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы, один год из которых нужно отбыть реально. До марта будущего года он освободиться не сможет.

- Что стало основанием для возбуждения уголовного дела и как до этого основания дошли?

- У нас была собрана и к нам поступила информация об одном или другом действии, к которым он был причастен. Одно вело к другому и в какой-то момент для проверки этих обстоятельств не оказалось другой возможности, как возбудить уголовное дело.

- Насколько сложно было его поймать?

- В СМИ говорилось, что человек уже десяток лет бесконтрольно принимал решения о деятельности во всем регионе, тогда поступили сообщения о том, что эта бесконтрольная деятельность могла быть пограничной, или преступала границы дозволенного. Конечно, это происходило очень скрытно, выйти на этот след было сложно. Он запутывал следы и посматривал за спину. Это были очень законсперированные встречи. Явной передачи денег не происходило никогда. Убеждались, что никого поблизости нет и встреча безопасна.

По словам Мати Омблера, совершая связанные с коррупцией преступления, Алексей Воронов был очень осторожен, и прямых передач денег не было. ФОТО: Tairo Lutter

- Алексей Воронов представлял угрозу безопасности Эстонии?