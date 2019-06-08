Галерея: как выглядит штаб-квартира Huawei изнутри

В Америке Huawei сочли угрозой национальной безопасности страны, но глава компании Жэнь Чжэнфэй заявил, что готов к введенным со стороны США ограничениям, а внесение в черный список сильно не отразится на работе фирмы. По сути, китайский телеком-гигант в одночасье стал «корпорацией зла» — хотя штаб-квартира Huawei не имеет ничего общего с мрачными замками из фильмов и комиксов.

Но невзлюбили Huawei не за плагиат, а за то, что компания, возможно, собирала персональные данные пользователей и передавала их властям Китая — такие подозрения озвучивались неоднократно. Кроме того, Huawei обвиняли в промышленном шпионаже, копировании технологий и недобросовестной рекламе. В компании, впрочем, «Ленте.ру» официально заявили: «Мы соблюдаем все применимые законы и нормативные акты в странах и регионах, в которых мы работаем, в том числе все законы и нормативные акты в области экспортного контроля и санкций ООН, США и ЕС». В любом случае, этот китайский технологический корабль пока плывет и тонуть не собирается, несмотря на неоднозначное для русскоговорящих пользователей название.