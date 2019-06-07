Комиссия Рийгикогу провела инспекцию восточной границы: план строительства менять не нужно

По словам председателя правовой комиссии Яануса Карилайда (Центристская партия), направление строительных работ верное и новый план не нужен. «Выделенный ресурс был целесообразным, цель – построить восточную границу в 2026-2027 году – поставлена верно», – отметил Карилайд. Он добавил, что задача политиков следить, чтобы деньги налогоплательщиков эффективно распределялись и дальше.

По словам госконтролера Янара Хольма, в поисках решения для строительства восточной границы Эстонии следует понять, можно ли добиться оптимального результата и построить ее, потратив меньше.

На прошлой неделе министр внутренних дел Март Хельме (EKRE) на заседании Специальной комиссии Рийгикогу по контролю за государственным бюджетом заявил, что это возможно.

«Мы должны считаться с тем, что технология оборудования для слежения развивается и дешевеет, но всем сразу заниматься не нужно», – сказал Хельме.

По его словам, в бюджетной стратегии государства еще не прописаны суммы, которые будут выделены на строительство восточной границы.

Он считает, что следует сначала построить южный участок границы. Хельме подразумевает место, где соприкасаются три страны – Эстония, Латвия и Россия. По словам министра, на сегодняшний день контрабанда и нелегалы попадают в страну и через Латвию.

"Это вопрос экономии и отсрочки – стоит ли оставлять пустыми болотистые участки: на этом можно было бы хорошо сэкономить, а вместо этого построить границу на участках, где существуют очевидные риски, например, последний участок границы на юге", – сказал Хельме.

Член правовой комиссии, также посетивший границу, Уно Каскпейт (EKRE) признал высокий уровень технической охраны водной границы с Россией. «Есть радары, есть камеры, все происходящее на воде отслеживается», – говорит Каскпейт. Он добавил, что строительство наземной границы важно, но выразил сомнение, что строительство забора и автомобильных дорог на болотистых участках разумно. Он привел в пример границу Финляндии с Россией, при охране которой наши северные соседи больше рассчитывают на патрулирование людьми, чем на технику.

Кабинет правительства при принятии решения в 2015 году посчитал, что для строительства пограничной инфраструктуры понадобится около 71,3 млн евро, а дополнительная потребность по расходам на деятельность составит за период с 2016 по 2019 год 8,2 млн евро. На данный момент прогнозируемая общая стоимость проекта возросла в четыре раза, Правительство Республики получило информацию об уточненной стоимости проекта вместо осени 2015 года, как это было обещано, только в феврале 2018 года.