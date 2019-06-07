Фото: знаменитый шеф Гордон Рэмси стал фанатом эстонских модульных домиков

Рэмси подал в районный совет Лондона заявку на разрешение установить в своем саду две хижины эстонского производства. По данным британской прессы, знаменитый шеф потратил на покупку 80 тысяч фунтов стерлингов, чтобы создать дополнительное жилое пространство для друзей и семьи.

Iglucraft Model 4 ФОТО: Iglucraft

Если Бекхэм и Ричи приобрели версию иглу, которая используется как сауна, то Рэмси предпочел садовый домик. В каждой капсуле есть спальня, гостиная, кухня и ванная комната. Хижины оснащены тремя окнами и собраны из еловой черепицы и фанерных реек.

Iglucraft Model 4 ФОТО: Iglucraft

Дома и сауны в форме иглу производятся в селе Лейе волости Вильянди и продаются по всему миру. Их можно увидеть в Японии или в Шотландии, на берегу озера Лох-Несс. За производством стоит компания, основнанная в 2014 году Прийтом Калласом и Сиймом Эндерсом в помещениях бывшей колхозной мастерской.