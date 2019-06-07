Смотрите, какие новые автобусные маршруты откроются в Таллинне в этом году

Так, на этот год запланировано продление маршрута автобуса номер 61 (Астангу - Ярвеская больница) через улицу Астангу до Палдиского шоссе с новой конечной остановкой на улице Котермаа, а также открытие новой атобусной линии номер 62, которая соединит Вяйке-Ыйсмяэ и техпопарк Тяхеторни. Эта линия будет обслуживать таже районы улиц Котермаа и Мооналао.

Помимо этого в планах открытие в этом году экспресс-линии, курсирующей между Вяйке-Ыйсмяэ и Юлемисте-сити.

С открытием Рейди-теэ планируется открыть и новый маршрут между Ласнамяэ и Пыхья-Таллинном.