Пт, 7.06.2019
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Улицу Поска в Кадриорге ждет капитальный ремонт

Улица Поска в Таллинне.

ФОТО: JAANUS LENSMENT/POSTIMEES / PM/SCANPIX BALTICS

Не позднее следующего года на столичной улице Поска начнется реконструкция, в ходе которой будет обновлено дорожное покрытие, заменена ливневая канализация и другие подземные коммуникации.

Старейшина Кесклинна Владимир Свет сообщил, что на время ремонта улицу полностью перекрывать не будут, так как в противном случае к домам не смогут проехать ни жильцы, ни мусороуборочные машины, передает Rus.ERR со ссылкой на свою эстонскую службу новостей.

«Мы должны считаться и с интенсивным строительством Рейди-теэ. Точное время начала работ нам пока неизвестно, но, конечно, мы постараемся сделать так, чтобы строительство как можно меньше затронуло движение и гуляющих в Кадриорге людей», - сказал он.

По словам Света, речь идет о капитальном ремонте, в ходе которого обновят асфальт и все коммуникации, кроме того, город хочется построить велодорожку.

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