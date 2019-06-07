Улицу Поска в Кадриорге ждет капитальный ремонт

Старейшина Кесклинна Владимир Свет сообщил, что на время ремонта улицу полностью перекрывать не будут, так как в противном случае к домам не смогут проехать ни жильцы, ни мусороуборочные машины, передает Rus.ERR со ссылкой на свою эстонскую службу новостей.

«Мы должны считаться и с интенсивным строительством Рейди-теэ. Точное время начала работ нам пока неизвестно, но, конечно, мы постараемся сделать так, чтобы строительство как можно меньше затронуло движение и гуляющих в Кадриорге людей», - сказал он.