Улицу Поска в Кадриорге ждет капитальный ремонт

Не позднее следующего года на столичной улице Поска начнется реконструкция, в ходе которой будет обновлено дорожное покрытие, заменена ливневая канализация и другие подземные коммуникации.
Старейшина Кесклинна Владимир Свет сообщил, что на время ремонта улицу полностью перекрывать не будут, так как в противном случае к домам не смогут проехать ни жильцы, ни мусороуборочные машины, передает Rus.ERR со ссылкой на свою эстонскую службу новостей.
«Мы должны считаться и с интенсивным строительством Рейди-теэ. Точное время начала работ нам пока неизвестно, но, конечно, мы постараемся сделать так, чтобы строительство как можно меньше затронуло движение и гуляющих в Кадриорге людей», - сказал он.
По словам Света, речь идет о капитальном ремонте, в ходе которого обновят асфальт и все коммуникации, кроме того, город хочется построить велодорожку.