Запись с видеорегистратора МуПо: опасный маневр водителя Infiniti мог закончиться трагедией

На записи видно, как 4 июня перед ехавшим по Мустакиви-теэ патрулем МуПо внезапно оказывается автомобиль Infiniti темного цвета, который на приличной скорости проезжает по регулируемому пешеходному переходу, когда на светофоре горит красный.

Страшно представить, чем бы все закончилось, если бы из-за остановившегося автобуса на дорогу вышла группа детсадовцев или мама с коляской. Руководитель МуПо Айвар Тоомпере заявил, что заявление было передано полиции, а также добавил, что благодаря использованию нательных камер и видеорегистраторов им удалось призвать к ответственности приличное количество нарушителей.