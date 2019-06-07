Запись с видеорегистратора МуПо: опасный маневр водителя Infiniti мог закончиться трагедией

Пару дней назад установленный в автомобиле МуПо видеорегистратор заснял, как другой участник движения грубо нарушил Закон о дорожном движении, выехав на регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора. Глава Муниципальной полиции Айвар Тоомпере сообщил, что благодаря записи нарушителя удалось призвать к ответственности, пишет Accelerista.
На записи видно, как 4 июня перед ехавшим по Мустакиви-теэ патрулем МуПо внезапно оказывается автомобиль Infiniti темного цвета, который на приличной скорости проезжает по регулируемому пешеходному переходу, когда на светофоре горит красный.
Страшно представить, чем бы все закончилось, если бы из-за остановившегося автобуса на дорогу вышла группа детсадовцев или мама с коляской. Руководитель МуПо Айвар Тоомпере заявил, что заявление было передано полиции, а также добавил, что благодаря использованию нательных камер и видеорегистраторов им удалось призвать к ответственности приличное количество нарушителей.