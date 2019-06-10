Катрин Ниглас, проректор по науке Таллиннского университета ФОТО: Piret Räni

Естественно без старания и целеустремленности не стать достойным ученым, однако сегодняшней молодежи все под силу.

Уже со школы пробуешь себя в роли ученого; следил с волнением и восторгом за победителями Ракеты 69? Обращал ли внимание, что наука и ученые Эстонии в разных областях в числе лучших или близки к лучшим.

Конечно! Но чувство сомнения все-таки одолевает тебя, что наука вещь сложная и непрактичная и путь к науке длинный и тернистый.

Естественно без старания и целеустремленности не стать достойным ученым, однако это под силу сегодняшней молодежи и тебя ждет много приключений и возможностей, которые захватывают. Если нашел область, которая лежит к душе и поступил в университет, сегодняшние программы предложат тебя массу возможностей.

Помнишь это приятное чувство, когда будучи маленьким рядом с мамой пальцем облизывал кастрюлю с тестом и экспериментировал сам со смешиванем разных ингредиентов? Точно также приятно находится рядом с опытным ученым и изучать искусство науки! Даже, когда закончатся первые самовольные попытки делать науку, все точно также как с первым пирогом, которые расползается в печке (потому что мука была забыта), так и появляется ценный опыт.

В Эстонии наблюдается острая необходимость в постоянном увеличении количества ученых, для чего университеты предприняли несколько шагов, чтобы дорога молодых стремилась в сторону науки. На бакалавре и магистре есть возможность попробовать инструменты ученых как самостоятельно, так и вместе с кем-то, решать проблемы не только исходя из теории, но и искать решения жизненноважных проблем.

Учащимся в докторантуре открыта научная карьера в роли младшего научного сотрудника, обеспечивая тем самым размер среднего дохода по Эстонии. Молодежи с докторской степенью Таллиннский университет предоставляет новую карьерную модель: продолжить в большом объеме занятия наукой, чтобы принять решение - остаться ученым в университете или двигаться в других жизненных областях: аналитическое мышление и искусство научнообоснованного подходa сегодняшние и завтрашние руководители на рынке рабочей силы умеют отыскать и оценить.

Университет, в свою очередь, ценит сотрудничество ученых с различным опытом и держит свои двери открытыми для тех, кто почитает науку!